Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 13 ноября будет облачной и довольно прохладной.

Ночью в восточных регионах обещают заморозки — от 0° до 4° мороза. В других регионах в темное время суток ожидается от 0° до 4° тепла, а днем воздух прогреется до 2−9° выше нуля по Цельсию. Ветер обещают юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 13 ноября ожидается облачная и прохладная. Ночью воздух ожидается от 0° до 4° тепла, а днем — 4−6° выше нуля.

Погода в Харькове в последний рабочий день недели тоже будет облачным. Температуру воздуха ночью прогнозируют морозную — 1−3° с отметкой минус, днем 4−6° выше нуля.

Погода в Одессе завтра тоже будет прохладной, а небо омраченным. Температура воздуха ночью ожидается 1−3° тепла, а днем обещают 7−9° выше нуля.

Погода во Львове в пятницу будет облачной, но без осадков. Температурные показатели следующие — ночью 2−4° тепла, а днем — 6−8° выше нуля по Цельсию.

Погодные условия в Карпатах 13 ноября будут мрачными. Столбики термометров ночью покажут 1−4° тепла, а днем 5−8° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Тем временем синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила об ухудшении погоды на выходные. Отмечается, что в субботу-воскресенье в северных регионах ожидаются небольшие осадки в виде дождя и даже мокрого снега. На остальной территории Украины 14 и 15 ноября существенных осадков не ожидается.

Напомним, погода в Украине 12 ноября прогнозировалась прохладная и преимущественно пасмурная, осадки не ожидались. Температура воздуха днем должна была прогреться до 9° тепла.