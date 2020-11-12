Как получать удовольствие от работы, рассказали ученые

Работа. Фото:Istock

https://racurs.ua/n146418-kak-poluchat-udovolstvie-ot-raboty-rasskazali-uchenye.html

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Интерес к работе зависит не только от выбора профессии, а и от множества других факторов. Американские ученые показали, что изначальный выбор профессии более важен для производительности труда и вероятности повышения по службе.

Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Vocational Behavior. Об этом сообщает Naked science.

Ученые изучили данные 105 исследований, которые анализировали степень удовлетворенности местом своей службы. Временной интервал работ охватывал период с 1949 года по 2016 год и включал выборку из 39 тыс. 602 участников. Анализ выявил только незначительную связь между интересом к работе и степенью удовлетворенности ею.

Участники, которые любят свою работу, как правило, были не намного более удовлетворены ею по сравнению с теми, кто не имел выраженного интереса к своему роду деятельности. Несмотря на то, что положительная связь между интересом и удовлетворенностью присутствовала, она оказалась ниже ожидаемой.

При этом исследование ученых показывает, что интерес к работе больше влияет на производительность труда и повышение по службе, чем на удовольствие от работы. Чтобы испытывать удовольствие на работе, оказывается, важно учитывать такие факторы, как выбор служебной организации, личностные качества руководителя и коллег, справедливое отношение, а также заработную плату.

Психологи считают, что такой вывод может оказаться обнадеживающим для тех, кто имеет интерес к не очень востребованным сферам деятельности.

Напомним, ранее мы сообщали, что психологи из США оценили уровень счастья людей во время встреч с друзьями и семьей. Они выяснили, что люди гораздо теплее вспоминает свои посиделки с друзьями. Однако такой результат может быть связан с тем, что с друзьями люди только отдыхают, а с семьей переживают все невзгоды и ведут быт.