Суд в Гааге приостановил рассмотрение дела о захвате украинских моряков на Азове. Фото: flickr.com

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Международный арбитраж в Гааге приостановил рассмотрение по существу иска против России, который был подан Украиной из-за захвата украинских кораблей и военных моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Приостановление рассмотрения дела в Гааге объясняют процедурными моментами. Об этом говорится в решении, которое было опубликовано на веб-странице Постоянной палаты третейского суда.

В суде отметили, что в августе этого года РФ попыталась оспорить юрисдикцию суда по этому делу, поскольку данный спор вроде бы не связан с военными действиями. Киев взамен требовал объединить предыдущие возражения России с рассмотрением дела по существу и не рассматривать вопрос юрисдикции на предварительном этапе.

Арбитраж пришел к выводу, что возражения российской стороны должны рассматриваться именно на предварительном этапе, и приостановил рассмотрение дела по существу. Украина в течение трех месяцев может ответить на возражения России, после чего судьи примут решение о дальнейших шагах.

Напомним, Украина не планирует прощать России захват моряков в Азовском море. Цель Киева — получить решение Международного арбитражного трибунала о нарушении российской стороной требований международного морского права.