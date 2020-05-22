Морской трибунал ООН получил доказательства преступлений РФ: когда ждать решения и кто представит Украину

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Международный трибунал по морскому праву ООН сегодня получит доказательства преступлений России против Украины. Речь идет о захвате россиянами украинских моряков и кораблей ВМС в Черном море в ноябре 2018 года. 22 мая замминистра иностранных дел Евгений Енин в прямом эфире подписал меморандум Украины по этому делу.

Мы не хотим мести, мы стремимся к одному — справедливости… И мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами. Международный трибунал по морскому праву — такое средство, — сказал на онлайн-брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, удержание за решеткой в течение девяти месяцев украинских моряков и уничтожение имущества на кораблях.

Сегодня, как это предусмотрено процедурами трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитража. Это документ — меморандум Украины. Факты, изображения, доказательства, позиция — все здесь изложено. Назначен также агент Украины — это мой заместитель Евгений Енин, — сообщил Кулеба.

Енин в прямом эфире подписал документ. По словам замглавы МИД, цель Украины:

чтобы в решении арбитража было четко зафиксировано, что российская сторона нарушила требования международного морского права;

чтобы Россия в будущем воздерживалась от аналогичных действий в отношении украинских военных кораблей;

чтобы Россия выплатила надлежащую компенсацию морякам (материальный и моральный ущерб), ВМС (за ремонт кораблей) и государству Украина.

Меморандум состоит из правовой позиции Украины и содержит детальное описание фактов о нарушениях России, показания свидетелей и экспертов.

Также мы привлекли крутую британскую компанию, которая специализируется именно на оценке ущерба, причиненного кораблям, — сообщил Енин.

Он добавил, что меморандум является конфиденциальным, поэтому он не может объявить сумму, которую Украина требует от России. После 22 мая Россия будет иметь три месяца на предоставление контраргументов.

Мы ожидаем решения трибунала на конец 2022 — начало 2023 года, — резюмировал Енин.





Напомним, ранее президент Зеленский назначил представителя Украины по делам против России в Международном суде ООН.