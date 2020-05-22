Морський трибунал ООН отримав докази злочинів РФ: коли чекати рішення та хто представлятиме Україну

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Міжнародний трибунал з морського права ООН сьогодні отримає докази злочинів Росії проти України. Йдеться про захоплення росіянами українських моряків та кораблів ВМС у Чорному морі у листопаді 2018 року. 22 травня заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в прямому ефірі підписав меморандум України до трибуналу ООН у цій справі.

Ми не прагнемо помсти, ми прагнемо лише одного — справедливості… І ми цієї справедливості будемо добиватися всіма доступними для нас засобами. Міжнародний трибунал з морського права — один з цих засобів, — сказав на онлайн-брифінгу у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що Росія має відповісти за порушення конвенції ООН з морського права, утримання впродовж дев’яти місяців за ґратами українських моряків, утримання та знищення майна на кораблях.

Сьогодні, як це передбачено процедурами трибуналу, ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд арбітражного трибуналу. Це документ — меморандум України. Факти, зображення, докази, позиція — все тут викладено. Призначений агент України — це мій заступник Євгеній Єнін, — повідомив Кулеба.

Єнін у прямому ефірі підписав документ. За словами заступника глави МЗС, мета України:

щоб у рішенні арбітражу було чітко зафіксовано, що російська сторона порушила вимоги міжнародного морського права;

щоб Росія у майбутньому утримувалася від аналогічних дій щодо українських військових кораблів;

щоб Росія виплатила належну компенсацію морякам (матеріальну та моральну шкоду), ВМС (за простій і ремонт кораблів) і державі Україна.

Меморандум складається з правової позиції України та містить детальний опис фактів щодо порушень Росії, покази свідків та експертів.

Також ми залучили круту британську компанію, яка спеціалізується саме на оцінці шкоди, завданої кораблям, — повідомив Єнін.

Він додав, що меморандум є конфіденційним, тому він не може оголосити суму, яку Україна вимагає від Росії. Після 22 травня Росія матиме три місяці на висловлення своїх заперечень.

Ми очікуємо на рішення трибуналу на кінець 2022 — початок 2023 року, — резюмував Єнін.





Нагадаємо, раніше президент Зеленський призначив представника України у справах проти Росії в Міжнародному суді ООН.