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Ракурс
Глава ОАСК Вовк снова не пришел в Антикоррупционный суд

Глава ОАСК Вовк снова не пришел в Антикоррупционный суд

12 ноя 2020, 17:29
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Павел Вовк и его коллеги из Окружного админсуда опять проигнорировали заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

12 ноября в нем должны были состояться судебные заседания по избранию меры пресечения председателю ОАСК Вовку, его заместителю и судьям. В ВАКС также планировали рассмотреть ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя ОАСК.

Все представители Фемиды в очередной раз не явились на судебные заседания, сообщила пресс-служба ВАКС. Судья отложил рассмотрение ходатайств на 23 ноября.

Ранее осенью Вовк и его заместитель Евгений Аблов несколько раз проигнорировали вызовы в Антикоррсуд. После одного из таких случаев Вовк сообщал, что находится на больничном. Это произошло после того, как НАБУ объявило его в розыск.


17 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили ему о подозрении в деле о попытке захвата государственной власти. Также под подозрением оказались заместитель Вовка, пятеро судей ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Украины и еще четыре человека.

Правоохранители считают, они планировали захватить государственную власть с помощью установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.

Источник: Ракурс


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