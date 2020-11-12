Глава ОАСК Вовк снова не пришел в Антикоррупционный суд

https://racurs.ua/n146421-glava-oask-vovk-snova-ne-prishel-v-antikorrupcionnyy-sud.html

Ракурс

Павел Вовк и его коллеги из Окружного админсуда опять проигнорировали заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

12 ноября в нем должны были состояться судебные заседания по избранию меры пресечения председателю ОАСК Вовку, его заместителю и судьям. В ВАКС также планировали рассмотреть ходатайство об отстранении от занимаемой должности заместителя председателя ОАСК.

Все представители Фемиды в очередной раз не явились на судебные заседания, сообщила пресс-служба ВАКС. Судья отложил рассмотрение ходатайств на 23 ноября.

Ранее осенью Вовк и его заместитель Евгений Аблов несколько раз проигнорировали вызовы в Антикоррсуд. После одного из таких случаев Вовк сообщал, что находится на больничном. Это произошло после того, как НАБУ объявило его в розыск.

17 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили ему о подозрении в деле о попытке захвата государственной власти. Также под подозрением оказались заместитель Вовка, пятеро судей ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Украины и еще четыре человека.

Правоохранители считают, они планировали захватить государственную власть с помощью установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.