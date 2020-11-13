Карантин выходного дня будет усиленно охранять полиция Киева. Фото: Укрінформ

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За соблюдением карантина выходного дня будет усиленно следить полиция. В частности, стало известно, что территориальные управления полиции Киева уже получили указания, как вести себя с 13 по 15 ноября.

В столице перераспределят группы особого реагирования для контроля за усиленным карантином. Перед началом службы они должны пройти инструктаж. Полицейские будут следить за выполнением указания Кабмина с 13.00 до 01.00, собщают СМИ.

Вместе с мобильными и следственно-оперативными группами к патрулированию также будут привлекать работников пресс-службы отделов Нацполиции.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня — в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки. Карантин выходного дня будет действовать по субботам-воскресеньям в течение до 30 ноября.

Мэры многих городов Украины раскритиковали решение правительства о новых ограничениях, а городские власти Львова даже собираются судиться с Кабинетом министров.