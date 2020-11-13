Кабмин поручил ОГА контролировать соблюдение карантина выходного дня, фото — 5 канал

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Карантин выходного дня будут контролировать в регионах областные государственные администрации. Именно председателям ОГА премьер Денис Шмыгаль поручил координировать работу местной полиции и Госпотребслужбы, которые будут проверять субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей.

О таком решении Кабмина сообщили по результатам совещания Шмыгаля с руководителями областей по поводу ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что переговорил с крупными торговыми сетями. По его словам, все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством. Аваков отметил, что возле больших объектов будут дежурить полицейские патрули.

Госпотребслужба и Нацполиция будут осуществлять проверки в небольших магазинах и на продуктовых рынках.

Напомним, что с 13 ноября вступили в силу изменения в постановление № 641, касающиеся усиления противоэпидемических мероприятий на территории Украины и введения карантина выходного дня.

В выходные дни учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей.

Ранее мэры многих городов Украины заявили, что не будут выполнять требования правительства. Шмыгаль ответил им: городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.