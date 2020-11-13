Кабмин поручил ОГА контролировать соблюдение карантина на уикендhttps://racurs.ua/n146456-kabmin-poruchil-oga-kontrolirovat-sobludenie-karantina-na-uikend.htmlРакурс
Карантин выходного дня будут контролировать в регионах областные государственные администрации. Именно председателям ОГА премьер Денис Шмыгаль поручил координировать работу местной полиции и Госпотребслужбы, которые будут проверять субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей.
О таком решении Кабмина сообщили по результатам совещания Шмыгаля с руководителями областей по поводу ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что переговорил с крупными торговыми сетями. По его словам, все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством. Аваков отметил, что возле больших объектов будут дежурить полицейские патрули.
Госпотребслужба и Нацполиция будут осуществлять проверки в небольших магазинах и на продуктовых рынках.
Напомним, что с 13 ноября вступили в силу изменения в постановление № 641, касающиеся усиления противоэпидемических мероприятий на территории Украины и введения карантина выходного дня.
В выходные дни учреждения, определенные в перечне, подлежат закрытию или не должны принимать посетителей.
Ранее мэры многих городов Украины заявили, что не будут выполнять требования правительства. Шмыгаль ответил им: городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.
Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных, — передает слова премьер-министра его пресс-служба.