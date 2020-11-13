Законы о КСУ рассмотрят в Раде без больных Разумкова и Стефанчука, фото — ФБ Я. Доброносова

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Ракурс

В Верховной Раде приняли решение о режиме работы во время новой волны COVID-19, которая накрыла парламент. На этой неделе, в частности, заболели спикер Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук. Между тем на следующей неделе в Раде запланирована пленарная неделя.

Утром 13 ноября главы фракций провели онлайн-совещание и обсудили возможную повестку дня на следующей пленарной неделе.

О ходе событий сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя фракции «Голоса» Ярослав Железняк. Он написал, что во вторник, 17 ноября, планируется рассмотреть несколько важных законопроектов, в том числе и те, которые решают вопрос с Конституционным судом.

Речь идет о законопроекте Разумкова, который восстанавливает отмененные Конституционным судом пункты антикоррупционного законодательства. Ранее рассмотрение этого документа остановило представление альтернативного — от Александра Дубинского. Но впоследствии профильный комитет разблокировал процесс.

Кроме того, в Раде во вторник могут рассмотреть и вопрос отсрочки обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). 4 ноября этот документ был направлен на доработку.

Железняк уточнил, что также рассматривается вариант принять постановление об отмене «карантина выходного дня».

Председательствовать на заседаниях будет заместитель спикера парламента Елена Кондратюк, но есть вероятность, «что из-за ситуации с больными часть пленарной недели перенесут. Но заседание 17 ноября состоится.

Окончательного решения до понедельника не будет. Пока все настроены работать, — написал Железняк.

Ранее спикер Разумков рассказал, что работает дома несмотря на коронавирусную болезнь. Чувствует себя «почти нормально», выполняет работу дистанционно.

Спикер Рады уверен, что «коллеги вместе с Еленой Кондратюк сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции».

Сообщалось, что только в СН 18 больных, кроме того, есть нардепы на самоизоляции. Ранее в «Слуге народа» прогнозировали, что следующая пленарная неделя Рады может сорваться из-за CОVID-19 у руководства парламента и значительного количества народных депутатов.

На этой неделе заразились спикер Разумков и его первый заместитель Стефанчук.