Кравчук повідомив, коли визначать дату «нормандського саміту». Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146461-peregovory-po-donbasu-kravchuk-povidomyv-koly-vyznachat-datu-normandskogo-samitu.html

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Переговори по Донбасу триватимуть 13 листопада в межах ТКГ. Леонід Кравчук, глава української делегації в тристоронній контактній групі, розповів, що долю саміту лідерів України, Франції, ФРН та Росії у Берліні вирішать радники лідерів країн «нормандської четвірки».

Можливість проведення саміту з’ясують під час відеоконференції, яка відбудеться сьогодні, 13 листопада. Про це Леонід Кравчук заявив в інтерв’ю ТСН.

На цій зустрічі, думаю, вже остаточно вирішиться, буде зустріч на найвищому рівні цього року, чи ні. Україна, запропонувавши такий план, відкриває дорогу до того, щоб така зустріч відбулася. Але чи захочуть наші опоненти?.. Я їх так м’яко називаю, а насправді опонент у нас один, один агресор — Росія. Чи захоче вона в даному разі підтримати цю ідеологію? Я думаю, що час настав захотіти, — сказав глава української делегації в ТКГ.

На його думку, становище в Росії сьогодні не таке, щоб диктувати умови Україні.

Зокрема, Кравчук вважає добрим знаком те, що новообраний президент США Джо Байден у розмові з європейськими лідерами серед гарячих точок двічі назвав Україну.

Думаю, це добрий знак. Європа, США і весь цивілізований світ бачать, що в даному разі це не просто маленька точка на карті. Це полум’я в центрі Європи, яке в будь-який час може стати катастрофою. Цього не можна допустити, — додав Кравчук.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 листопада, радники лідерів «нормандської четвірки» обговорять шляхи активізації роботи тристоронньої контактної групи. Під час переговорів розглянуть «План спільних кроків» щодо відновлення миру на Донбасі. Його українська делегація в ТКГ раніше представила російській стороні і ОБСЄ.