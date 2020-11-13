Киев выполнит решение о карантине на уикенд, фото — Дело

https://racurs.ua/n146463-kiev-vypolnit-reshenie-o-karantine-na-uikend.html

Ракурс

Киев выполнит решение правительства о карантине выходного дня.

В мэрии столицы считают, что постановление Кабмина, которым введены дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для исполнения.

Начиная с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных правительством ограничений. За их соблюдением должны следить правоохранительные органы, — цитирует сайт столицы советника Киевского городского головы, секретаря Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимира Бондаренко.

Он заявил, что карантин выходного дня будет одинаково работать для всех без исключения субъектов.

Ранее «Ракурс» писал, что за соблюдением карантина выходного дня усиленно будет следить полиция. В частности, стало известно, что территориальные управления полиции Киева уже получили указания, как вести себя с 13 по 15 ноября.

Бондаренко рассказал о таких ограничениях, которые будут действовать во время карантина выходного дня:

Карантин выходного дня будут контролировать в регионах областные государственные администрации. Именно председателям ОГА премьер Денис Шмыгаль поручил координировать работу местной полиции и Госпотребслужбы, которые будут проверять субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей.