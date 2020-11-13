Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Мораторий на проверки бизнеса предлагает отменить комитет «слуги» Гетьманцева

Мораторий на проверки бизнеса предлагает отменить комитет «слуги» Гетьманцева

13 ноя 2020, 16:45
999

Мораторий на проверки бизнеса предлагает отменить комитет по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики Верховной Рады, который возглавляет нардеп-«слуга» Даниил Гетманцев. Речь идет о документальных и фактических проверках представителей украинского бизнеса.

Соответствующее предложение содержится в доработанном законопроекте № 4101 с поправками в Налоговый кодекс.

Отмена моратория распространится не на всех. Для налогоплательщиков с годовым доходом до 20 млн грн мораторий могут продлить до 1 июля 2021 года.

Среди прочего, проект закона предлагает:

  • снизить порог для налогообложения автомобилей, средняя рыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат (сейчас действует норма о 375 минималках);

  • снизить временную ставку НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% (с 2021 по 2023 год);

  • расширить полномочия контролирующих органов относительно информации о банковских счетах налогоплательщиков;

  • ежегодно с 2021 года повышать на 5 грн за т экологический налог на выбросы двуокиси углерода (СО2) — с 10 грн за т до 30 грн за т в 2024 году;

  • повысить вдвое до 2029 года ставки экологического налога за сброс загрязняющих веществ в воду;

  • сократить ставку акциза на отходы табачного сырья с усилением контроля за использованием оборудования и сырья для промышленного производства табачных изделий;


  • обязать компании по управлению активами подавать декларации о налогах на прибыль по каждому институту совместного инвестирования, активами которых они управляют, и отдельно по тем, кто не имеет статуса юрлица.

При этом комитет сохранил индексацию ставок акциза на алкоголь, экологического налога и арендной платы с учетом инфляции.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров