Мораторий на проверки бизнеса предлагает отменить комитет «слуги» Гетьманцева

https://racurs.ua/n146464-moratoriy-na-proverki-biznesa-predlagaet-otmenit-komitet-slugi-getmanceva.html

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Мораторий на проверки бизнеса предлагает отменить комитет по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики Верховной Рады, который возглавляет нардеп-«слуга» Даниил Гетманцев. Речь идет о документальных и фактических проверках представителей украинского бизнеса.

Соответствующее предложение содержится в доработанном законопроекте № 4101 с поправками в Налоговый кодекс.

Отмена моратория распространится не на всех. Для налогоплательщиков с годовым доходом до 20 млн грн мораторий могут продлить до 1 июля 2021 года.

Среди прочего, проект закона предлагает:

снизить порог для налогообложения автомобилей, средняя рыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат (сейчас действует норма о 375 минималках);

снизить временную ставку НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% (с 2021 по 2023 год);

расширить полномочия контролирующих органов относительно информации о банковских счетах налогоплательщиков;

ежегодно с 2021 года повышать на 5 грн за т экологический налог на выбросы двуокиси углерода (СО2) — с 10 грн за т до 30 грн за т в 2024 году;

повысить вдвое до 2029 года ставки экологического налога за сброс загрязняющих веществ в воду;

сократить ставку акциза на отходы табачного сырья с усилением контроля за использованием оборудования и сырья для промышленного производства табачных изделий;



обязать компании по управлению активами подавать декларации о налогах на прибыль по каждому институту совместного инвестирования, активами которых они управляют, и отдельно по тем, кто не имеет статуса юрлица.

При этом комитет сохранил индексацию ставок акциза на алкоголь, экологического налога и арендной платы с учетом инфляции.