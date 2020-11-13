Умови роботи шкіл та дитсадків під час посиленого карантину назвали в урядіhttps://racurs.ua/ua/n146450-umovy-roboty-shkil-ta-dytsadkiv-pid-chas-posylenogo-karantynu-nazvaly-v-uryadi.htmlРакурс
Дитячі садочки та школи працюватимуть під час посиленого карантину.
Закриватимуть ці установили лише за великої кількості хворих на коронавірус. Про це йдеться в постанові уряду про посилення карантину в країні, яка була опублікована на урядовому порталі.
Зазначається, що установи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивного та спеціалізованого творчої освіти заборонено відвідувати, якщо на самоізоляції через контакт з хворим коронавірусом знаходяться понад 50% здобувачів освіти та персоналу установ. Також забороняється відвідувати інші освітні заклади групами понад 20 осіб.
Як відомо, Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня — у суботу й неділю можуть працювати тільки продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки. Заборонена робота культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів.
Також будуть зачиненими заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри та розважальні заклади. Карантин вихідного дня діятиме по вихідних впродовж до 30 листопада.
Нагадаємо, через карантин вихідного дня формат богослужінь не зміниться, а храми в суботу та неділю не закриватимуться. У Кабінеті міністрів рекомендують вірянам носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.