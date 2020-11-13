Як працюватимуть школи та дитсадки під час посиленого карантину. Фото: novayagazeta.ru/

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Дитячі садочки та школи працюватимуть під час посиленого карантину.

Закриватимуть ці установили лише за великої кількості хворих на коронавірус. Про це йдеться в постанові уряду про посилення карантину в країні, яка була опублікована на урядовому порталі.

Зазначається, що установи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивного та спеціалізованого творчої освіти заборонено відвідувати, якщо на самоізоляції через контакт з хворим коронавірусом знаходяться понад 50% здобувачів освіти та персоналу установ. Також забороняється відвідувати інші освітні заклади групами понад 20 осіб.

Як відомо, Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня — у суботу й неділю можуть працювати тільки продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки. Заборонена робота культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів.

Також будуть зачиненими заклади громадського харчування, торговельно-розважальні центри та розважальні заклади. Карантин вихідного дня діятиме по вихідних впродовж до 30 листопада.

Нагадаємо, через карантин вихідного дня формат богослужінь не зміниться, а храми в суботу та неділю не закриватимуться. У Кабінеті міністрів рекомендують вірянам носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.