Как будут работать школы и детсады во время усиленного карантина. Фото: novayagazeta.ru/

https://racurs.ua/n146450-usloviya-raboty-shkol-i-detsadov-vo-vremya-usilennogo-karantina-nazvali-v-pravitelstve.html

Ракурс

Детские сады и школы будут работать во время усиленного карантина.

Закрывать эти учреждения будут только при большом количестве больных коронавирусом. Об этом говорится в постановлении правительства об усилении карантина в стране, которое было опубликовано на правительственном портале.

Отмечается, что учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного творческого образования запрещено посещать, если на самоизоляции из-за контакта с больным коронавирусом находятся более 50% соискателей образования и персонала учреждений. Также запрещается посещать другие образовательные учреждения группами более 20 человек.

Как известно, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня — в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки. Запрещена работа культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе гостиниц.

Также будут закрыты заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры и развлекательные заведения. Карантин выходного дня будет действовать по выходным в течение до 30 ноября.

Напомним, из-за карантина выходного дня формат богослужений не изменится, а храмы в субботу и воскресенье не будут закрываться. В Кабинете министров рекомендуют верующим носить маски и соблюдать социальную дистанцию.