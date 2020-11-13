Храмы будут работать во время карантина выходного дня. Фото: rt.com

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Формат богослужений во время карантина выходного дня не изменится, а храмы в субботу и воскресенье не будут закрываться.

Религиозные меры регулируются Конституцией Украины, а Кабинет министров не может запретить их проведение без введения чрезвычайного положения. Верующим рекомендуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, 13 ноября постановление о карантине выходного дня вступило в действие, а результатов ограничений в правительстве ожидают через три недели. По всей территории Украины сегодня действуют ограничения характерные для оранжевой зоны. Местные органы ТЭБ и ЧС могут усиливать их до красного уровня эпидемической опасности.

В четверг, 12 ноября, Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которое отменяет адаптивный карантин и вводит карантин выходного дня" до конца осени. Текст постановления появился на правительственном портале.

Напомним, в Минкульте заявили, что карантин выходного дня, который будет действовать по субботам-воскресеньям до 30 ноября, приведет к серьезным убыткам в гостиничном бизнесе и сфере культуры. Доходы гостиниц и культуры из-за карантина сократятся на 50%.

Кроме того, мэры многих городов Украины раскритиковали решение правительства о новых ограничениях, а городские власти Львова даже собираются судиться с Кабинетом министров. В то же время Немчинов убеждает, что правительственное постановление действует на территории всей страны и оно не касается деятельности местных органов власти.