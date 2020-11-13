Храми працюватимуть під час карантину вихідного дня. Фото: rt.com

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Формат богослужінь під час карантину вихідного дня не зміниться, а храми в суботу та неділю не закриватимуться.

Релігійні заходи регулюються Конституцією України, а Кабінет міністрів не може заборонити їх проведення без введення надзвичайного стану. Вірянам рекомендують носити маски та дотримуватися соціальної дистанції. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

За його словами, 13 листопада постанова щодо карантину вихідного дня вступила в дію, а результатів обмежень в уряді очікують за три тижні. По всій території України сьогодні діють обмеження характерні для помаранчевої зони. Місцеві органи ТЕБ та НС можуть посилювати їх до червоного рівня епідемічної небезпеки.

У четвер, 12 листопада, Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка скасовує адаптивний карантин та запроваджує «карантин вихідного дня» до кінця осені. Текст постанови з’явився на урядовому порталі.

Нагадаємо, в Мінкульті заявили, що карантин вихідного дня, який діятиме по суботах-неділях до 30 листопада, призведе до серйозних збитків у готельному бізнесі та сфері культури. Доходи готелів та культури через карантин скоротяться на 50%.

Крім того, мери багатьох міст України розкритикували рішення уряду про нові обмеження, а міська влада Львова навіть збирається судитися з Кабінетом міністрів. Водночас Немчінов переконує, що урядова постанова діє на території всієї країни і вона не стосується діяльності місцевих органів влади.