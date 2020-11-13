Карантин вихідного дня наполовину скоротить доходи готелів та культури. Фото:

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Карантин вихідного дня, який діятиме по суботах-неділях до 30 листопада, призведе до серйозних збитків у готельному бізнесі та сфері культури.

Доходи готелів та культури через карантин скоротяться на 50%. Уряд має виплатити компенсації тим громадянам, які втратять роботу, та бізнесу, який постраждає від нових обмежень. Про це заявив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телеканалу «1+1».

Карантин вихідного дня вдарить дуже сильно по тих індустріях, якими опікується наше міністерство — це культура, креативні індустрії, готелі. І, безперечно, це 50% їхніх доходів за вихідні дні. Якщо вже прийнято таке рішення, то тоді потрібно говорити за компенсації цій сфері у надзвичайно великих масштабах, — зазначив міністр.

За словами Ткаченка, відомство готує пропозицію до Кабміну про режим фінансових компенсацій. Очільник Мінкульту зазначив, що сукупні втрати бізнесу сфери культури, креативних індустрій та туризму від недоотриманого доходу з початку березня склали понад 83 млрд. грн або 2% ВВП країни.

Раніше повідомлялося, що Міністерство культури та інформаційної політики не підтримувало запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня.

Нагадаємо, Кабмін запровадив в Україні карантин вихідного дня — у суботу й неділю можуть працювати тільки продуктові магазини й пошта, аптеки й ветеринарні аптеки, автозаправки. Карантин вихідного дня діятиме по суботах-неділях впродовж до 30 листопада.

Мери багатьох міст України розкритикували рішення уряду про нові обмеження, а міська влада Львова навіть збирається судитися з Кабінетом міністрів.