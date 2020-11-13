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Ракурс
Смертельна ДТП в Києві. Фото: dtp.kiev.ua у Facebook

Таксі протаранило кіоск у Києві — одна загибла, троє постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)

13 лис 2020, 09:44
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Дорожньо-транспортна пригода в Києві, яка сталася 13 листопада на Окружній навпроти заводу «Електронмаш», призвела до загибелі та травмувань людей.

Таксі Uber вилетіло на зупинку транспорту, де стояли люди, після чого врізалося в кіоск. Попередньо відомо, що загинула дівчина. Чоловік та жінка отримали серйозні травми. Ще одного чоловіка затиснуло і зараз йому намагаються допомогти поліцейські, поки чекають рятувальників і швидку. Про це повідомила спільнота «Київ оперативний» у Facebook.

Зазначається, що ДТП сталася між двома автомобілями Hyundai, внаслідок чого водій таксі Uber вилетів на тротуар і в’їхав в кіоск.

Смертельна ДТП в Києві. Фото: dtp.kiev.ua у Facebook

Смертельна ДТП в Києві. Фото: dtp.kiev.ua у Facebook

Смертельна ДТП в Києві. Фото: dtp.kiev.ua у Facebook


Нагадаємо, 10 листопада на проспекті Небесної Сотні в Одесі легковий автомобіль влетів в зупинку, де на той момент перебували люди. Щонайменше четверо осіб дістали поранень.

Джерело: Ракурс


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