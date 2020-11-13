Смертельное ДТП в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua в Facebook

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Дорожно-транспортное происшествие в Киеве, которая произошло 13 ноября на Окружной напротив завода «Электронмаш», привело к гибели и травмированию людей.

Такси Uber вылетело на остановку транспорта, где стояли люди, после чего врезалось в киоск. Предварительно известно, что погибла девушка. Мужчина и женщина получили серьезные травмы. Еще одного мужчину зажало и сейчас ему пытаются помочь полицейские, пока ждут спасателей и скорую. Об этом сообщило сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

Отмечается, что ДТП произошло между двумя автомобилями Hyundai, в результате чего водитель такси Uber вылетел на тротуар и въехал в киоск.

Напомним, 10 ноября на проспекте Небесной Сотни в Одессе легковой автомобиль влетел в остановку, где на тот момент находились люди. По меньшей мере четыре человека получили ранения.