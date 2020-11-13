Карантин выходного дня наполовину сократит доходы гостиниц и культуры. Фото:

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Карантин выходного дня, который будет действовать по субботам-воскресеньям до 30 ноября, приведет к серьезным убыткам в гостиничном бизнесе и сфере культуры.

Доходы гостиниц и культуры из-за карантина сократятся на 50%. Правительство должно выплатить компенсации тем гражданам, которые потеряют работу, и бизнесу, который пострадает от новых ограничений. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телеканала «1+1».

Карантин выходного дня ударит очень сильно по тех отраслях, которыми занимается наше министерство — это культура, креативные индустрии, отели. И, бесспорно, это 50% их доходов за выходные дни. Если уже принято такое решение, то тогда нужно говорить за компенсации этой сфере в чрезвычайно больших масштабах, — отметил министр.

По словам Ткаченко, ведомство готовит предложение в Кабмин о режиме финансовых компенсаций. Глава Минкульта отметил, что совокупные потери бизнеса в сферы культуры, креативных индустрий и туризма от недополученного дохода с начала марта составили более 83 млрд. грн или 2% ВВП страны.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики не поддерживало введение в Украине так называемого карантина выходного дня.

Напомним, Кабмин ввел в Украине карантин выходного дня — в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки. Карантин выходного дня будет действовать по субботам-воскресеньям в течение до 30 ноября.

Мэры многих городов Украины раскритиковали решение правительства о новых ограничениях, а городские власти Львова даже собираются судиться с Кабинетом министров.