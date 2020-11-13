Маск захворів, але чотири тести на коронавірус дали різні результати, фото — Твіттер І.Маска

https://racurs.ua/ua/n146443-mask-zahvoriv-ale-chotyry-testy-na-koronavirus-daly-rizni-rezultaty.html

Ракурс

Ілон Маск, засновник і генеральний директор компанії Tesla, захворів. Медики запідозрили коронавірус після його повернення з Німеччини, де мільярдер почав будівництво нового заводу поблизу Берліна.

Маск зробив упродовж одного дня чотири експрес-тести на коронавірус. Утім, усі вони показали різні результати, повідомив Маск на своїй сторінці у Twitter.

Коїться щось вкрай сумнівне. Чотири рази за день здав тест на коронавірус. Два результати негативні, два позитивні. Один і той же апарат, той же тест, і одна і та ж медсестра, — написав Маск.

Крім того, мільярдер зробив і ПЦР-тести в різних лабораторіях. За добу він отримає результати.

У Маска є симптоми типової застуди. У коментарях він написав: «Поки нічого незвичайного».

Нагадаємо, раніше голова компаній Tesla та SpaceX заявив, що його родина не буде робити щеплення від коронавірусу, якщо з’явиться вакцина. Маск не вважає коронавірус загрозою для своєї родини, оскільки не має ризиків заразитися. Він неодноразово применшував небезпеку інфекції та робив хибні твердження щодо її розповсюдження.