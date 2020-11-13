Маск заболел, но четыре теста на коронавирус дали разные результаты

https://racurs.ua/n146443-mask-zabolel-no-chetyre-testa-na-koronavirus-dali-raznye-rezultaty.html

Ракурс

Илон Маск, основатель и генеральный директор компании Tesla, заболел. Медики подозревают коронавирус после его возвращения из Германии, где миллиардер начал строительство нового завода возле Берлина.

Маск сделал в течение одного дня четыре экспресс-теста на коронавирус. Впрочем, все они показали разные результаты, сообщил Маск на своей странице в Twitter.

Творится что-то крайне сомнительное. Четыре раза за день сдал тест на коронавирус. Два результаты отрицательные, два положительных. Один и тот же аппарат, тот же тест, и одна и та же медсестра, — написал Маск.

Кроме того, миллиардер сделал и ПЦР-тесты в разных лабораториях. Через сутки он получит результаты.

У Маска симптомы типичной простуды. В комментариях он написал: «Пока ничего необычного».

Напомним, ранее глава компании Tesla и SpaceX заявил, что его семья не будет делать прививку от коронавируса, даже если появится вакцина. Маск не считает коронавирус угрозой для своей семьи, поскольку не имеет рисков заразиться. Он неоднократно умалял опасность инфекции и делал ложные утверждения относительно ее распространения.