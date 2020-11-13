Китай із запізненням привітав Байдена з перемогою. Фото: ekd.me

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Китай привітав представника Демократичної партії Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

КНР була однієї з небагатьох країн, які зволікали з поздоровленнями за підсумками голосування. Однак після семи дні роздумів у МЗС Китаю привітали Байдена. Про це повідомляє AFP у Twitter.

Ми поважаємо вибір американського народу. Ми висловлюємо наші вітання Байдену і обраному віце-президенту Камалі Гарріс, — зазначив на брифінгу представник китайського міністерства закордонних справ Ван Веньбінь.

Як відомо, лідер Китаю Сі Цзіньпін у 2016 році привітав Дональда Трампа вже наступного дня після перемоги. Але цього разу Китай не поспішав реагувати на результати виборів у США.

Нагадаємо, Москва досі зволікає із привітанням Джозефа Байдена на виборах президента США. Спікер президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська влада вважає коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків виборів у США, перш ніж вітати обраного президента країни.

Відомо, що представник Демократичної партії має тверду позицію щодо політики російського президента Володимира Путіна, а Москву він називав Москву опонентом та найбільшою загрозою безпеці США.

Неодноразово Байден критикував російську владу за окупацію українського Криму, за підтримку сепаратистів на Донбасі. Також Байден звинувачував Росію у втручанні в американські вибори та виступав проти будівництва газогону «Північний потік-2».