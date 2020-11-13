Китай с опозданием поздравил Байдена с победой. Фото: ekd.me

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Китай поздравил представителя Демократической партии Джо Байдена с победой на выборах президента США.

КНР была одной из немногих стран, которые медлили с поздравлениями по итогам голосования. Однако после семи дней раздумий в МИД Китая поздравили Байдена. Об этом сообщает AFP в Twitter.

Мы уважаем выбор американского народа. Мы выражаем наши поздравления Байдену и избранному вице-президенту Камале Гаррис, — отметил на брифинге представитель китайского министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

Как известно, лидер Китая Си Цзиньпин в 2016 году поздравил Дональда Трампа уже на следующий день после победы. Но на этот раз Китай не спешил реагировать на результаты выборов в США.

Напомним, Москва до сих пор медлит с поздравлением Джозефа Байдена на выборах президента США. Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские власти считают корректным дождаться официального подведения итогов выборов в США, прежде чем приветствовать избранного президента страны.

Известно, что представитель Демократической партии имеет твердую позицию в отношении политики российского президента Владимира Путина, а Москву он называл Москву оппонентом и самой большой угрозой безопасности США.

Неоднократно Байден критиковал российские власти за оккупацию украинского Крыма, за поддержку сепаратистов на Донбассе. Также Байден обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы и выступал против строительства газопровода «Северный поток-2».