Смертельное ДТП в Киеве — водитель такси уснул за рулем, фото — Нацполіція

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Дорожно-транспортное происшествие в Киеве, которое произошло 13 ноября, привело к гибели двух человек, еще двое госпитализированы. Смертельное ДТП случилось ориентировочно в 08.00, полиция задержала водителя, он был трезв.

Подозревают, что автомобиль такси Uber уснул за рулем, не справился с управлением и сбил пешеходов, которые стояли на остановке. Об этом сообщил на своей странице в сети Фейсбук заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто уснул, — сказал он.

Впоследствии в пресс-службе полиции уточнили, что автомобиль «Хюндай Соната» столкнулся с припаркованным автомобилем «Хюндай Элантра», выехал на автобусную остановку и врезался в киоск.

В результате ДТП 41-летняя женщина погибла на месте аварии, а 60-летняя потерпевшая — в карете «скорой». Еще двух человек госпитализировали.

Драгер показал, что водитель не находился под воздействием алкоголя.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем до 3 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Окружной напротив завода «Электронмаш» такси Uber вылетело на остановку транспорта, где стояли люди, после чего врезалось в киоск.