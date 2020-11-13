Смертельное ДТП в Киеве — водитель такси уснул за рулем (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n146448-smertelnoe-dtp-v-kieve-voditel-taksi-usnul-za-rulem-foto-video.htmlРакурс
Дорожно-транспортное происшествие в Киеве, которое произошло 13 ноября, привело к гибели двух человек, еще двое госпитализированы. Смертельное ДТП случилось ориентировочно в 08.00, полиция задержала водителя, он был трезв.
Подозревают, что автомобиль такси Uber уснул за рулем, не справился с управлением и сбил пешеходов, которые стояли на остановке. Об этом сообщил на своей странице в сети Фейсбук заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто уснул, — сказал он.
Впоследствии в пресс-службе полиции уточнили, что автомобиль «Хюндай Соната» столкнулся с припаркованным автомобилем «Хюндай Элантра», выехал на автобусную остановку и врезался в киоск.
В результате ДТП 41-летняя женщина погибла на месте аварии, а 60-летняя потерпевшая — в карете «скорой». Еще двух человек госпитализировали.
Драгер показал, что водитель не находился под воздействием алкоголя.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем до 3 лет.
Напомним, ранее мы сообщали, что на Окружной напротив завода «Электронмаш» такси Uber вылетело на остановку транспорта, где стояли люди, после чего врезалось в киоск.