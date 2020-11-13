Смертельна ДТП у Києві — водій таксі заснув за кермом, фото — Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода в Києві, яка сталася 13 листопада, призвела до загибелі двох осіб, ще двох госпіталізували. Смертельне ДТП трапилося орієнтовно о 08.00, поліція затримала водія, він був тверезим.

Підозрюють, що автомобіль таксі Uber заснув за кермом, не впорався з керуванням і збив пішоходів, які стояли на зупинці. Про це повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За попередніми даними, це стало результатом того, що водій в гонитві за заробітком переробляв за кермом і просто заснув, — сказав він.

Згодом у прес-службі поліції уточнили, що автомобіль «Хюндай Соната» зіткнувся з припаркованим автомобілем «Хюндай Елантра», виїхав на автобусну зупинку і врізався у кіоск.

Внаслідок ДТП 41-річна жінка загинула на місці аварії, а 60-річна потерпіла — у кареті «швидкої». Ще двох осіб госпіталізували.

Прилад драгер показав, що водій не перебував під впливом алкоголю.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) КК України.

Водієві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем до 3 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Окружній навпроти заводу «Електронмаш» таксі Uber вилетіло на зупинку транспорту, де стояли люди, після чого врізалося в кіоск.