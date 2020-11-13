Дубінський через суддю Вовка «закривав» кордони політикам, фото — "Слідство.Інфо"

https://racurs.ua/ua/n146447-dubinskyy-cherez-suddu-vovka-zakryvav-kordony-politykam-rozsliduvannya-video.html

Ракурс

На «плівках Вовка» народного депутата Олександра Дубінського («Слуга народу») щонайменше п’ять разів згадували в розмовах голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка.

Дубінський контактував із головою ОАСК, повідомляє «Слідство. Інфо». Журналісти отримали неоприлюднені раніше розмови Вовка із суддями, яких тривалий час записували детективи Антикорупційного бюро.

Як виявилося, політик Дубінський також фігурує в аудіозаписах зі справи про «захоплення влади» суддями ОАСК.

На одному із записів, який оприлюднили детективи, чути, як Вовк зі своїм заступником планують заборонити політикам часів президентства Петра Порошенка виїзд після виборів за кордон. Йшлося про близько півтори сотні посадовців.

Законних підстав забороняти виїзд не було, але, як випливає з повідомлення правоохоронців, судді хотіли продемонструвати владі свій вплив.

Щоб заборонити політикам виїзд, необхідно було, аби хтось подав до ОАСКу відповідний позов. В середині квітня 2019 року ОАСК опублікував повідомлення, що позов про заборону виїзду подав екс-депутат Давид Жванія. Той публічно це заперечив, але судді не розгубилися і незабаром у них з’явився новий позивач — Дубінський.

На «плівках Вовка» зафіксований такий його діалог із одним із колег:

Суддя: Так, а цей, Жванія, кажуть, відмовився, що це був не він.

Павло Вовк: Ну як відмовився? Він позов… Він обі*рався, йому президент зателефонував: «Ти шо, Давиде, хочеш мене, це, добити?». Але Дубінський уже подав позов такий самий. Каже: Якщо Давид, бля*ь, очк*є, то я не очк*ю".

Записи з кабінету Вовка вказують на те, що суддя і майбутній депутат могли обговорювати свої плани.

«Слідство.Інфо» поцікавилося в Дубінського, з якою метою він подавав свій позов в ОАСК, але той відмовився відповідати на поставлені журналістами питання.

Реалізувати задум закриття кордонів для політиків так і не вдалося. Але згодом уже нардеп Дубінський продовжив подавати схожі позови щодо, зокрема, високопосадовців Національного банку України.

Улітку цього року НАБУ оголосило судді Вовку підозру в спробі захопити владу. Нині він ігнорує виклики до Антикорупційного суду.