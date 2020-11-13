Компенсацію бізнесу за карантин на вихідні пообіцяли в Кабміні. Фото: Фейсбук О.Лівіцька

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За карантин вихідного дня бізнес в Україні отримає компенсації.

Кабінет міністрів обіцяє підтримати підприємців та працівників, які залишилися без заробітку на вихідних. Гроші платитимуть і людям, які залишаться без роботи на вихідні. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу «Дом».

За його словами, уряд звернувся до Торгово-промислової палати для того, щоб випадок був визнаний форсмажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися цим правом для компенсації. Також Немічнов додав, що потрібно здійснити виплати людям, які офіційно працюють, але через карантин вихідного дня будуть позбавлені роботи в суботу та неділю.

Це доплати, які проводилися підприємцям, зокрема і під час першого локдауну. Люди повинні бути офіційно оформлені, за них повинні отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші, — заявив він.

Очікується, що уряд внесе зміни до програми доступного кредитування «5−7−9»: підприємці зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові «канікули».

Немчінов обіцяє й комунікацію з міськими головами, особливо тими, хто йде на другий тур виборів, «щоб робити політику не на акціях протесту проти карантину вихідного дня, а демонструвати своїм виборцям приміщення в лікарнях».

Нагадаємо, уМінкульті заявили, що доходи готелів та культури через карантин вихідного дня скоротяться на 50%. Міністр культури Олександр Ткаченко вважає, що уряд має виплатити компенсації тим громадянам, які втратять роботу, та бізнесу, який постраждає від нових обмежень.