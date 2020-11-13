Компенсацию бизнесу за карантин на выходные пообещали в Кабмине. Фото: Фейсбук О.Ливицкая

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За карантин выходного дня бизнес в Украине получит компенсации.

Кабинет министров обещает поддержать предпринимателей и работников, оставшихся без заработка на выходных. Деньги будут платить и людям, которые останутся без работы на выходные. Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала «Дом».

По его словам, правительство обратилось в Торгово-промышленную палату для того, чтобы случай был признан форсмажорным, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться этим правом для компенсации. Также Немичнов добавил, что нужно осуществить выплаты людям, которые официально работают, но из-за карантина выходного дня будут лишены работы в субботу и воскресенье.

Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в том числе и во время первого локдауна. Люди должны быть официально оформлены, за них должны получать компенсацию их работодатели, которые им выплачивают деньги, — заявил он.

Ожидается, что правительство внесет изменения в программу доступного кредитования «5−7−9»: предприниматели смогут переоформить кредит или получить беспроцентные «каникулы».

Немчинов обещает и коммуникацию с городскими головами, особенно теми, кто идет на второй тур выборов, «чтобы делать политику не на акциях протеста против карантина выходного дня, а демонстрировать своим избирателям помещения в больницах».

Напомним, в Минкульте заявили, что доходы гостиниц и культуры из-за карантина выходного дня сократятся на 50%. Министр культуры Александр Ткаченко считает, что правительство должно выплатить компенсации тем гражданам, которые потеряют работу, и бизнесу, который пострадает от новых ограничений.