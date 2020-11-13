Нацсовет проверит «1+1 медиа» из-за жены Медведчука. Фото: babel.ua

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Из-за жены Виктора Медведчука Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания назначил внеплановую проверку 12 лицензиатам группы «1+1 медиа». Проверки назначили из-за распространенной в СМИ информации о конечных бенефициарных владельцах компаний.

Соответствующее решение Нацсовет принял 12 ноября. Об этом сообщает сайт ведомства.

Как отмечается в сообщении, проверки назначили после обращения ОО «Центр противодействия коррупции», Института массовой информации, «Детектор медиа», Института демократии им. Орлика.

Из обращений следует, что конечным бенефициарным владельцем BOLVIK VENTURES LTD (ООО «БОЛВИК Венчерз ЛТД») является Оксана Марченко — жена пророссийского политика Виктора Медведчука.

Однако в отчете, который был подан в Национальный совет, по состоянию на 31 декабря 2019 года владельцем 100% компании через Menealos Sazos указан Игорь Суркис. В Нацсовете говорят, что это нарушение требований ч. 4 ст. 12 и ч. 1 ст. 59 закона «О телевидении и радиовещании».

Внеплановые безвыездные проверки лицензиатов проведут с 26 ноября по 10 декабря 2020 года.

Кроме того, регулятор обязал компании до 1 декабря этого года предоставить обновленную информацию о структуре собственности и актуальные документы, подтверждающие принадлежность иностранным юридическим или физическим лицам корпоративных прав в каналах.

Напомним, 10 июня программа «Схемы: коррупция в деталях» сообщила, что Игорь Коломойский и Виктор Медведчук имеют общий бизнес в логистике нефтепродуктов, энергетике, металлургии и медиа, а также доли в собственности телеканала «1+1». Семья Медведчука также фигурирует в структуре собственности других телеканалов — «Телерадиокомпания Студия 1+1»: «2+2» и «ТЕТ».