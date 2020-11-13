Нацрада перевірить «1+1 медіа» через дружину Медведчука. Фото: babel.ua

https://racurs.ua/ua/n146445-nacrada-pereviryt-1-1-media-cherez-drujynu-medvedchuka.html

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Через дружину Віктора Медведчука Нацрада з питань ТБ і радіомовлення призначила позапланову перевірку 12 ліцензіатам групи «1+1 медіа». Перевірки призначили через поширену в медіа інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників компаній.

Відповідне рішення Нацрада прийняла 12 листопада. Про це інформує сайт відомства.

Як зазначено у повідомленні, перевірки призначили після звернення ГО «Центр протидії корупції» та Інституту масової інформації, «Детектор медіа», Інституту демократії ім. Пилипа Орлика.

Зі звернень випливає, що кінцевим бенефіціарним власником BOLVIK VENTURES LTD (ТОВ «БОЛВІК ВЕНЧЕРЗ ЛТД») є Оксана Марченко — дружина проросійського політика Віктора Медведчука.

Проте у звіті, який був поданий до Національної ради станом на 31 грудня 2019 року власником 100% компанії через Menealos Sazos зазначений Ігор Суркіс. У Нацраді кажуть, що це порушення вимог ч. 4 ст. 12 і ч. 1 ст.59 закону «Про телебачення і радіомовлення».

Регулятор призначив позапланові безвиїзні перевірки ще понад 10 ліцензіатам. Їх проведуть із 26 листопада по 10 грудня 2020 року.

Крім того, регулятор зобов’язав компанії до 1 грудня цього року надати оновлену інформацію про структуру власності та актуальні документи, що підтверджують належність іноземним юридичним або фізичним особам корпоративних прав у каналах.

Нагадаємо, 10 червня програма Схеми: корупція в деталях повідомила, що Ігор Коломойський та Віктор Медведчук мають спільний бізнес в логістиці нафтопродуктів, енергетиці, металургії і медіа. Окрім частки у власності телеканалу «1+1», родина Медведчука також фігурує у структурі власності інших телеканалів «Телерадіокомпанії Студія 1+1» «2+2» і «ТЕТ».