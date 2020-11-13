Дубинский через судью Вовка «закрывал» границы политикам, фото — "Слідство.Інфо"

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На «пленках Вовка» народного депутата Александра Дубинского («Слуга народа») не менее пяти раз упоминали в разговорах председателя Окружного административного суда Павла Вовка.

Дубинский контактировал с главой ОАСК, сообщает «Слідство.Інфо». Журналисты получили необнародованные раньше разговоры Вовка с судьями, которых длительное время записывали детективы Антикоррупционного бюро.

Как оказалось, политик Дубинский также фигурирует в аудиозаписях по делу о захвате власти судьями ОАСК.

На одном из трэков, который обнародовали детективы, можно услышать, как Вовк со своим заместителем планируют запретить политикам времена президентства Петра Порошенко выезд з аграницу после выборов. Речь шла об около полутора сотнях чиновников.

Законных оснований запрещать выезд не было, но, как следует из сообщения правоохранительных органов, судьи хотели продемонстрировать власти свое влияние.

Чтобы запретить политикам выезд, необходимо было, чтобы кто-то подал в ОАСК соответствующий иск. В середине апреля 2019 года ОАСК опубликовал сообщение, что иск о запрете выезда подал экс-депутат Давид Жвания. Тот публично это отрицал, но судьи не растерялись и вскоре у них появился новый истец — Дубинский.

На «пленках Вовка» зафиксирован такой его диалог с одним из коллег:

Судья: Да, а этот, Жвания, говорят, отказался, что это был не он.

Павел Вовк: Ну как отказался? Он иск… Ему президент позвонил: «Ты что, Давид, хочешь меня, это, добить?». Но Дубинский уже подал иск такой же. Говорит: Если Давид, бля*ь, очк*ет, то я не очк*ю".

Записи из кабинета Вовка указывают на то, что судья и будущий депутат могли обсуждать свои планы.

«Слідство.Інфо» поинтересовалось у Дубинского, с какой целью он подавал свой иск в ОАСК, но тот отказался отвечать на поставленные журналистами вопросы.

Реализовать замысел закрытия границ для политиков так и не удалось. Но потом уже нардеп Дубинский продолжил подавать схожие иски в отношении, в частности, чиновников Национального банка Украины.

Летом этого года НАБУ объявило судье Вовку подозрение в попытке захватить власть. Сейчас он игнорирует вызовы в Антикоррупционный суд.