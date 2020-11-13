Карантин на выходные — местные власти против

https://racurs.ua/n146465-karantin-na-vyhodnye-mestnye-vlasti-protiv.html

Ракурс

Карантин выходного дня стал причиной парада суверенитетов в украинских городах. Немало мэров и горсоветов областных центров заявили или о том, что не видят основания вводить новые ограничения, или о том, что постановление Кабмина является незаконным.

Власть в регионах обычно объясняет свои действия тем, что бизнес, который в 2020 году уже понес убытки, не выдержит новых запретов.

В Черкассах горсовет отказался вводить локдаун в эту субботу. На заседание профильной комиссии пришли местные предприниматели и с их присутствием власть карантин не утвердила. Ранее против него высказался и мэр — известный «коронавирусный бунтовщик» Анатолий Бондаренко.

О том, что «оснований вводить карантин нет», сегодня написал у себя в Facebook и мэр Житомира Сергей Сухомлин. Отдельное видео на эту тему выпустил городской председатель Тернополя Сергей Надал.

Львов не согласен с решением правительства о введении карантина выходного дня, а взамен в эти выходные во Львове будет работать «горячая линия» Центра поддержки предпринимательства, которая будет консультировать представителей бизнеса в случае возникновения недоразумений.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

Городская комиссия ТЭБ и ЧС это решение не принимает. Мы в городе в субботу и воскресенье создаем рабочие группы в городском совете и будем помогать предпринимателям, которые решат все-таки работать. Никаких решений о запрете принимать не будем. Также предприниматели могут обращаться на горячую линию города 15−80, где на выходные будет работать очень много наших мобильных групп. Мы задействуем около 50 юристов городского совета, которые в случае чего смогут даже выезжать на место и становиться на сторону предпринимателей. Это непростое время, но оставить людей без хлеба неправильно, — заявил Садовый.

Во Львове, как и в Черкассах, в эти выходные состоится второй тур выборов.

В Краматорске мэр Андрей Панков заявил, что ограничения «не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены». Также он заявил, что такие решения должны приниматься исключительно «на местах».

А вот Одесская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) утвердила введение в области карантина выходного дня.

В области на время выходных будут закрыты все ТРЦ, кинотеатры, театры, спортивные залы, салоны красоты и магазины промтоваров, бары и рестораны. Работать смогут продуктовые магазины, аптеки, почтовые отделения, заправки и банки. За соблюдением карантина будут следить полиция и Госпотребслужба. Еще 12 ноября в горсовете утверждали, что не намерены вводить карантин выходного дня.

Отказались усиливать карантин также Славянск, Мукачево, Ровно, Житомир, Мариуполь. Кроме того, люди вышли на митинги в Харькове, Запорожье, Черкассах, Кременчуге.

«Ракурс» сообщал, что Киев выполнит решение о карантине на уикенд. В мэрии столицы считают, что постановление Кабмина, которым введены дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для исполнения.

Карантин выходного дня будут контролировать в регионах областные государственные администрации. Именно председателям ОГА премьер Денис Шмыгаль поручил координировать работу местной полиции и Госпотребслужбы, которые будут проверять субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей.

Шмыгаль заявил, что у мэров нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства.