Берлін і Париж звернулися до Росії через Донбас — що вимагають

https://racurs.ua/ua/n146472-berlin-i-paryj-zvernulysya-do-rosiyi-cherez-donbas-scho-vymagaut.html

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Німеччина і Франція закликали Росію вплинути на підконтрольних їй бойовиків на Донбасі, а також негайно посприяти відкриттю двох нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду у Щасті та Золотому.

Відповідну заяву Берліна і Парижа оприлюднило 13 листопада МЗС Німеччини.

Країни-лідери ЄС привітали виконання Україною своїх зобов’язань щодо КПВВ. Водночас Москві нагадали про необхідність забезпечення виконання домовленостей «нормандської четвірки», оскільки РФ несе спільну відповідальність за виконання Паризького саміту.

Конфлікт не повинен тривати за спиною населення, розкол не повинен розширюватися… Ми закликаємо Росію та сепаратистів відкрити усі існуючі пункти пропуску на лінії зіткнення у Донецькій області без зволікань. Тисячі людей яким треба поїхати до лікаря, зняти пенсії чи відвідати родичів, зараз не можуть перетнути лінію зіткнення…, — наголошується у спільній заяві європейських країн.



Окрім цього, Берлін і Париж нагадали Кремлю, що як член ТКГ він веде прямі перемовини з Україною і має свою частку зобов’язань.

Нагадаємо, про відкриття нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду в містах щастя та Золоте президент України Володимир Зеленський говорив ще в липні цього року. 10 листопада Україна відкрила КПВВ у Щасті та Золотому, а російська сторона відмовилася пропустити мешканців Луганщини по обидва боки за лінію розмежування. Також через демарш представників Росії було заблоковано обговорення питань обміну полоненими та пошуку безвісти зниклих осіб.