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Ракурс
«Там немає майбутнього» — вірмени масово покидають Карабах

Нагірний Карабах масово покидають вірмени — «Там немає майбутнього» (ВІДЕО)

13 лис 2020, 18:55
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У Нагірному Карабаху через підконтрольний нині Азербайджану коридор неподалік населеного пункту Кельбаджар тисячі вірмен почали виїжджати з регіону.

10 листопада набула чинності тристороння заява, яку підписав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян спільно з президентами Росії та Азербайджану, про припинення вогню і перекидання російських «миротворців» до Нагірного Карабаху. Також, за цією домовленістю, низка районів перейшла до Азербайджану.

Немає сенсу продовжувати там жити. Там немає майбутнього, — каже один з мешканців Нагірного Карабаху, який на автомобілі покидає регіон.

Нас змусили виїхати. Ми з Аканаберда. Прожили там 25 років. Зараз там майже нікого не лишилося. Майже всі втекли. Незначна кількість тих, хто залишився, їдуть зараз, — зазначив чоловік під час транспортування частини свого майна до Вірменії.


Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається «миротворчий контингент» Росії. Населення Вірменії сприйняло цю заяву як капітуляцію. В Єревані почалися протести і заворушення.

Вірмени масово покидають Карабах

Джерело: Ракурс


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