Союз лікарів не рекомендує для хворих на COVID-19. Фото: Укрінформ

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Коронавірус продовжує поширюватися світом. Фармацевти досі шукають ліки, які мали б допомогти при лікуванні COVID-19. Зокрема, один з перспективних препаратів «Ремдесивір», 14 тис. флаконів якого закупила Україна, виявився не надто ефективним при лікуванні хвороби.

Союз лікарів інтенсивної терапії (ESICM) не рекомендує призначати його пацієнтам з тяжкою формою, які підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Про це розповів голова Європейського товариства інтенсивної терапії Джозеф Кеседжіоглу, пише Reuters.

Кеседжіоглу заявив, що рекомендація буде обговорена в науковій праці про терапію COVID-19, яку ESICM готує разом із Товариством медицини критичних станів, іншим органом інтенсивної терапії. Його публікація очікується у січні 2021 року.

Союз представляє тисячі анестезіологів, респіраторних лікарів, медсестер та інших спеціалістів з критичної допомоги у понад 120 країнах.

Хоча лікарі та лікарні не зобов’язані виконувати його поради, рекомендація може стримувати використання медикаменту.

«Ремдесивір» — поки що єдиний препарат у світі, який схвалили для лікування пацієнтів з COVID-19. Однак останнє дослідження показало, що його дія має слабкий або нульовий ефект. Дослідження провела Всесвітня організація охорони здоровʼя.

Тепер його віднесли до препаратів, які не слід регулярно використовувати. Водночас, розробник препарату, компанія Gilead, заявила, що впевнена в його ефективності.

Ми впевнені, що лікарі на передовій визнають клінічну користь Veklury, ґрунтуючись на надійних доказах, — йдеться в її заяві.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня в Україну прибула перша партія 14 тис. флаконів препарату «Ремдесивір» для лікування COVID-19. Загалом МОЗ закупило 28,2 тис. флаконів лікарського засобу.