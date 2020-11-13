Союз врачей не рекомендует для больных COVID-19. Фото: Укринформ

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Коронавирус продолжает распространяться по миру. Фармацевты до сих пор ищут лекарства, которые должны помочь при лечении COVID-19. В частности, один из перспективных препаратов «Ремдесивир», 14 тыс. флаконов которого закупила Украина, оказался не слишком эффективным при лечении болезни.

Союз врачей интенсивной терапии (ESICM) не рекомендует назначать его пациентам с тяжелой формой, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом рассказал председатель Европейского общества интенсивной терапии Джозеф Кеседжиоглу, пишет Reuters.

Кеседжиоглу заявил, что рекомендация будет обсуждена в научном исследовании о терапии COVID-19, которую ESICM готовит вместе с Обществом медицины критических состояний, другим органом интенсивной терапии. Его публикация ожидается в январе 2021 года.

Союз представляет тысячи анестезиологов, респираторных врачей, медсестер и других специалистов по критической помощи более чем в 120 странах.

Хотя врачи и больницы не обязаны выполнять его советы, рекомендация может сдерживать использование медикамента.

«Ремдесивир» — пока единственный препарат в мире, который одобрили для лечения пациентов с COVID-19. Однако последнее исследование показало, что его действие имеет слабый или нулевой эффект. Исследование провела Всемирная организация здравоохранения.

Теперь его отнесли к препаратам, которые не следует регулярно использовать.

В то же время, разработчик препарата, компания Gilead, заявила, что уверена в его эффективности.

Мы уверены, что врачи на передовой признают клиническую пользу Veklury, основываясь на надежных доказательствах, — говорится в ее заявлении.

Напомним, что в конце октября в Украину прибыла первая партия 14 тыс. флаконов препарата «Ремдесивир» для лечения COVID-19. В общем Минздрав закупил 28,2 тыс. флаконов лекарственного средства.