Карабах массово покидают армяне — «Там нет будущего»

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Ракурс

В Нагорном Карабахе через подконтрольный ныне Азербайджану коридор недалеко от населенного пункта Кельбаджар тысячи армян начали покидать регион.

Соответствующее видео 13 ноября обнародовала «Радио Свобода».

10 ноября вступило в силу трехстороннее заявление, которое подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с президентами России и Азербайджана о прекращении огня и прибытии российских «миротворцев» в Нагорный Карабах. Также, согласно договоренностям, ряд районов перешел под контроль Азербайджана.

Нет смысла продолжать там жить. Там нет будущего, — говорит один из жителей Нагорного Карабаха, который на автомобиле покидает регион.

Нас заставили уехать. Мы из Аканаберда. Прожили там 25 лет. Сейчас там почти никого не осталось. Почти все убежали. Незначительное число тех, кто остался, едут сейчас, — отметил мужчина во время транспортировки части своего имущества в Армению.

Напомним, в ночь на 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается «миротворческий контингент» России. Население Армении восприняло это заявление как капитуляцию. В Ереване начались протесты и беспорядки.