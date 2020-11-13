Амнистию за захват Лукашенко, трибунал и переход в «партизанку» — Тихановская о планах оппозиции Беларуси

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Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси, объявила о создании трибунала и переходе к партизанским методам борьбы с режимом Александра Лукашенко.

Протесты в Беларуси могут трансформироваться в «партизанку» из-за насилия в отношении участников массовых акций. Об этом 13 ноября Тихановская заявила в Телеграм.

По ее словам, режим Лукашенко близок к параличу, поскольку власть не выполняет свои основные функции, а всю силу направляет на борьбу с протестующими.

Борьба будет продолжаться… Я думаю, что люди выберут более партизанскую форму, потому что власть не знает границ в применении насилия, — отметила она.

Тихановская также сообщила, что общенациональная забастовка в Беларуси выполнила свою задачу. Кроме этого, экс-кандидат в президенты заявила о создании Народного трибунала Беларуси, который будет заниматься сбором доказательств преступлений Лукашенко.

Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным антикризисным управлением объявляю Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон — от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, которые отдавали и выполняли преступные приказы, — говорится в Телеграм-обращении оппозиционерки.

Оппозиция Беларуси разработала централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Также отдельно для сотрудников силовых структур запускается программа «Рапорт», которая предоставит возможность конфиденциально передавать видео и другие свидетельства выполнения или участия в исполнении «преступных приказов». Тихановская гарантирует таким лицам амнистию или смягчение уголовной ответственности.

Кроме этого, политик анонсировала «самый массовый марш» после подведения итогов 20 декабря.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.