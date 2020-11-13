Погода на 14 ноября — заморозки и первые снегопады придут в Украину

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Погода в Украине 14 ноября будет преимущественно прохладной и сухой. Однако жители северных областей почувствуют приход зимы и смогут насладиться первым снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на выходные в Украине будет сопровождаться небольшими дождями в Черниговской и Сумской областях, а в воскресенье атмосферный фронт переместится в Винницу, Житомир, Черкассы, Киев и Кривой Рог. Дневная температура будет колебаться в пределах + 2−12° С.

Теплее в субботу будет на Западе, прохладное — на Севере, куда атмосферный фронт принесет дожди и местами мокрый снег.

Погода в Киеве в субботу будет облачной с прояснениями, температура воздуха ночью + 3 °C, днем +6°С. В воскресенье ожидается мелкий дождь и температура + 2−7°С.

Погода во Львове 14 ноября будет без осадков, ночью +4°С, днем 10 °C выше нуля, возможна переменная облачность.

Погода в Луцке в субботу прогнозируется облачной, температура воздуха будет колебаться в пределах + 5−9°С.

Погода в Одессе 14 ноября — переменная облачность, температура ночью +5°С, днем +9°С.

Погода в Харькове в субботу будет пасмурной, столбик термометра ночью покажет -4°С, а днем прогреется до +3°С.

В Днепре в субботу также возможные ночные заморозки. Погода будет облачной, но без осадков.

Геомагнитная обстановка в Украине 14 ноября прогнозируется спокойным. В течение суток возможные небольшие возмущения.