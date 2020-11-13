Погода на 14 листопада — заморозки і перші снігопади прийдуть в Україну — погода сьогодні

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Погода в Україні 14 листопада буде переважно прохолодною та сухою. Однак мешканці північних областей відчують прихід зими й зможуть насолодитися першим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на вихідні в Україні принесе невеликі дощі на Чернігівщину та Сумщину, а в неділю атмосферний фронт переміститься у Вінницю, Житомир, Черкаси, Київ та Кривий Ріг. Денна температура повітря коливатиметься у межах +2−12°С.

Найтепліше в суботу буде на Заході, найпрохолодніше — на Півночі, куди атмосферний фронт принесе дощі й подекуди мокрий сніг.

Погода у Києві в суботу буде хмарною з проясненнями, температура повітря вночі +3°С, вдень +6°С. У неділю очікується дрібний дощ, температура: +2−7°С.

Погода у Львові 14 листопада буде без опадів, вночі +4°С, вдень +10°С, ймовірна мінлива хмарність.

Погода у Луцьку в суботу буде хмарною, температура повітря коливатиметься у межах +5−9°С.

Погода в Одесі 14 листопада — мінлива хмарність, температура вночі +5°С, вдень +9°С.

Погода у Харкові в суботу очікуватиметься похмурою, стовпчик термометра вночі показуватиме -4°С, а вдень прогріється до +3°С.

У Дніпрі в суботу також можливі нічні заморозки. Погода буде хмарною, але без опадів.

Геомагнітна обстановка в Україні 14 листопада прогнозується спокійною. Впродовж доби можливі невеликі збурення.