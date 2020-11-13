На суде по делу MH17 адвокат россиянина подрался с потерпевшей

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Потасовка между адвокатом подозреваемого россиянина Олега Пулатова и родственницей одного из погибших пассажиров произошла в суде в Нидерландах во время перерыва в заседании. Суд сейчас рассматривает дело о катастрофе самолета, выполнявшего рейс MH17 в июле 2014 года.

Об этом заявил адвокат Будевейн ван Эйк, пишет «Европейская правда».

Во время кратковременного перерыва в деле произошло противостояние между коллегой адвоката Сабиной тен Дуссхате и ближайшим родственником в туалете, — пишет издание Leeuwarder Courant.

По словам защитника, 13 ноября возник конфликт в женской уборной. Адвокат утверждает, что инцидент является следствием «чрезмерно оскорбительных» выражений, которые используют прокуроры. Тен Дуссхате не явилась на судебное заседание после инцидента.

Напомним, в начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты Пулатова, который требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также пересмотреть все доказательства. 25 ноября суд решит, какие запросы принимать, а какие отклонить.

10 июля Нидерланды решили подать иск против России в ЕСПЧ из-за ее роли в атаке на самолет, выполнявший рейс MH17 над Донбассом. Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

Самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из нидерландского Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, был сбит над оккупированными Россией территориями Донбасса 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек. Украина согласилась, чтобы международное расследование — техническое и уголовное — возглавили Нидерланды.

Главными подозреваемыми в атаке на самолет стали граждане России Игорь Гиркин (Стрелков, который тогда называл себя «министром обороны» террористической организации ДНР), Сергей Дубинский (Хмурый, отставной полковник ГРУ России и «генерал-майор» террористов ДНР) и Олег Пулатов («Гюрза», экс-спецназовец РФ, который тогда был заместителем Дубинского). Против гражданина Украины Леонида Харченко, «подчиненным» Дубинского, также предъявлено обвинение в убийстве 298 человек.

На суде лишь Пулатов представлен нидерландскими адвокатами.