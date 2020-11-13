14 ноября отмечают Международный день логопеда

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Ракурс

14 ноября церковь чтит память бессребреников чудотворцев Космы и Дамиана и матери их преподобной Феодотии.

Косма и Дамиан были братьями и жили в III веке. Их отец рано умер, воспитывала мальчиков мать — святая Феодотия. Став взрослыми, братья научились лечить. За праведный образ жизни, который они вели, Господь подарил Косьме и Дамиану дар исцеления. С немощных и больных, которых они лечили, никогда не брали плату, за что в народе их назвали бессребрениками.

14 ноября часто гуляли последние свадьбы в текущем году. Считалось, что после этого дня свадебный сезон заканчивается.

Приметы на 14 ноября:

снег пошел 14 ноября — весной будет половодье;

листок на дереве остается — в этот день в следующем году, скорее всего, будет морозная погода;

если мороз слабый, то зима наступит нескоро;

дорога грязная — примета, что морозы не придут к середине зимы;

день теплый — зима не наступит до начала декабря и в целом будет достаточно теплой.

14 ноября День ангела отмечают: Адриан, Денис, Давид, Сергей, Александр, Дмитрий, Кузьма, Яков, Петр, Иван, Федор, Ульяна, Елизавета.

В мире 14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Также в субботу празднуют Международный день логопеда. На международном уровне он стал отмечаться в 2004 году.

14 октября в истории: