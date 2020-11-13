14 ноября отмечают Международные дни логопеда и борьбы с диабетомhttps://racurs.ua/n146470-14-noyabrya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-logopeda.htmlРакурс
14 ноября церковь чтит память бессребреников чудотворцев Космы и Дамиана и матери их преподобной Феодотии.
Косма и Дамиан были братьями и жили в III веке. Их отец рано умер, воспитывала мальчиков мать — святая Феодотия. Став взрослыми, братья научились лечить. За праведный образ жизни, который они вели, Господь подарил Косьме и Дамиану дар исцеления. С немощных и больных, которых они лечили, никогда не брали плату, за что в народе их назвали бессребрениками.
14 ноября часто гуляли последние свадьбы в текущем году. Считалось, что после этого дня свадебный сезон заканчивается.
Приметы на 14 ноября:
- снег пошел 14 ноября — весной будет половодье;
- листок на дереве остается — в этот день в следующем году, скорее всего, будет морозная погода;
- если мороз слабый, то зима наступит нескоро;
- дорога грязная — примета, что морозы не придут к середине зимы;
- день теплый — зима не наступит до начала декабря и в целом будет достаточно теплой.
14 ноября День ангела отмечают: Адриан, Денис, Давид, Сергей, Александр, Дмитрий, Кузьма, Яков, Петр, Иван, Федор, Ульяна, Елизавета.
В мире 14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Также в субботу празднуют Международный день логопеда. На международном уровне он стал отмечаться в 2004 году.
14 октября в истории:
- 1918 — на заседании Украинского национального союза создана Директория Украинской Народной Республики — временный революционный орган;
- 1918 — по инициативе ведущих украинских ученых декретом гетмана Павла Скоропадского была основана Украинская Академия наук и определен ее официальный статус;
- 1939 — Верховный Совет УССР утвердил закон о так называемом «воссоединении» Западной Украины с УССР;
- 1963 — мощный подводный вулканический взрыв образовал остров Суртсей, 33 км к югу от побережья Исландии. Лава и черные колонны дыма выходят с поверхности океана. Территория нового вулканического острова — 1.7 км².
- 1999 — на должность президента Украины во второй раз избран Леонид Кучма, занимавший этот пост
с 19 июля 1994года по 23 января 2005 года.