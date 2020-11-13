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14 листопада відзначають Міжнародний день логопеда. Фото: 6pol.city.kharkov.ua

14 листопада відзначають Міжнародні дні логопеда і боротьби з діабетом

13 лис 2020, 20:00
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14 листопада церква вшановує пам’ять безсрібників чудотворців Косми і Даміана та матері їхньої преподобної Феодотії.

Косма і Даміан були братами і жили в III столітті. Їхній батько рано помер, тому виховувала хлопчиків мати — свята Феодотія. Ставши дорослими, брати навчилися лікарської справи. За праведний спосіб життя, який вони вели, Господь подарував Косьмі і Даміану дар зцілення. З немічних і хворих, яких вони лікували, ніколи не брали плату, за що в народі їх назвали безсрібниками.

14 листопада часто гуляли останні весілля в цьому році. Вважалося, що після цього дня весільний сезон завершується.

Прикмети на 14 листопада:

  • сніг пішов 14 листопада — навесні повінь буде;

  • листок на дереві залишається — в цей день в наступному році, швидше за все, буде морозна погода;

  • якщо мороз слабкий, то зима настане нескоро;

  • дорога брудна — прикмета, що морози не трапляться до середини зими;

  • день теплий — зима не настане до початку грудня і в цілому буде досить теплою;

14 листопада День ангела відзначають: Адріан, Денис, Давид, Сергій, Олександр, Дмитро, Кузьма, Яків, Петро, Іван, Федір, Уляна, Єлизавета.

У світі 14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Також у суботу святкують Міжнародний день логопеда. На міжнародному рівні його стали відзначати в 2004 році.

14 жовтня в історії:

  • 1918 — на засіданні Українського національного союзу створена Директорія Української Народної Республіки — тимчасовий революційний орган;

  • 1918 — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську Академію наук та визначений її офіційний статус;

  • 1939 — Верховна Рада УРСР затвердила закон про так зване «возз'єднання» Західної України з УРСР;

  • 1963 — потужний підводний вулканічний вибух утворив острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії. Лава і чорні колони диму виходять з поверхні океану. Територія новоутвореного вулканічного острова — 1.7 км².


  • 1999 — на посаду президента України вдруге обрано Леоніда Кучму, що обіймав цей пост з 19 липня 1994 року до 23 січня 2005 року.


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