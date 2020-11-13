14 листопада відзначають Міжнародний день логопеда. Фото: 6pol.city.kharkov.ua

https://racurs.ua/ua/n146470-14-lystopada-vidznachaut-mijnarodnyy-den-logopeda.html

Ракурс

14 листопада церква вшановує пам’ять безсрібників чудотворців Косми і Даміана та матері їхньої преподобної Феодотії.

Косма і Даміан були братами і жили в III столітті. Їхній батько рано помер, тому виховувала хлопчиків мати — свята Феодотія. Ставши дорослими, брати навчилися лікарської справи. За праведний спосіб життя, який вони вели, Господь подарував Косьмі і Даміану дар зцілення. З немічних і хворих, яких вони лікували, ніколи не брали плату, за що в народі їх назвали безсрібниками.

14 листопада часто гуляли останні весілля в цьому році. Вважалося, що після цього дня весільний сезон завершується.

Прикмети на 14 листопада:

сніг пішов 14 листопада — навесні повінь буде;

листок на дереві залишається — в цей день в наступному році, швидше за все, буде морозна погода;

якщо мороз слабкий, то зима настане нескоро;

дорога брудна — прикмета, що морози не трапляться до середини зими;

день теплий — зима не настане до початку грудня і в цілому буде досить теплою;

14 листопада День ангела відзначають: Адріан, Денис, Давид, Сергій, Олександр, Дмитро, Кузьма, Яків, Петро, Іван, Федір, Уляна, Єлизавета.

У світі 14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Також у суботу святкують Міжнародний день логопеда. На міжнародному рівні його стали відзначати в 2004 році.

14 жовтня в історії: