13 листопада відзначають Всесвітній день доброти та Міжнародний день сліпихhttps://racurs.ua/ua/n146423-13-lystopada-vidznachaut-vsesvitniy-den-dobroty-ta-mijnarodnyy-den-slipyh.htmlРакурс
13 листопада церква вшановує пам’ять преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Печерських. Двоє святих жили в XII столітті в Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря.
За легендою, святі стали свідками дива: якось під час випікання просфор у чоловіків спалахнула піч, але вони змогли загасити вогонь, залишившись неушкодженими.
Відтоді Никодима та Спиридона почали шанувати в народі як оберігачів будинку від пожежі.
Своє свято 13 листопада також відзначають рибалки та мисливці, які обов’язково вирушали на промисел в цей день, щоб протягом наступного року їм сприяла удача в справах. Проводжали їх з великими почестями, влаштовуючи пишні застілля, проводячи різноманітні обряди.
Курей 13 листопада переводили в спеціальні зимівки, примічаючи слабку птицю, яка підходить для забою.
Прикмети на 13 листопада
- Ясна і сонячна погода в цей день — до сильного поривчастому вітру.
- Горобці голосно цвірінькають — до тепла. Не чути гороб’ячого цвірінькання — скоро настануть стійкі холоди.
- Рибалки в цей день посварилися між собою — всю зиму рибалка буде невдалою. Тому рибалки-артільники 13 листопада намагалися не лаятися.
- Перший улов жертвували храму, або продавали, а на виручені гроші купували свічки і ставили їх в церкві.
13 листопада День ангела відзначають: Абрам, Артем, Василь, Герман, Микола, Роман, Сава, Спиридон (Свирид), Степан (Стефан), Трохим, Федір.
У світі 13 листопада відзначають Всесвітній день доброти і Міжнародний день сліпих. Цього дня в 1745 році народився педагог та засновник першої школи для сліпих Валентин Гаюї. Заклади запрацювали в Петербурзі та Парижі.
Відзначати свято почали за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я.Таким чином, кожного року вони намагаються привернути увагу до людей, які втратили зір. Гаюї започаткував методику навчання з придуманим шрифтом.
13 жовтня в історії:
- 1851 — уведена в дію Миколаївська залізниця;
- 1918 — розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади;
- 1918 — У Львові Українська національна рада ухвалила тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку;
- 1971 — виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса («Марінер-9», США);
- 1980 — американський космічний апарат «Вояджер-1» передав на Землю перші фотографії Сатурна великим планом;
- 1997 — відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України (цей день вважають датою створення ЦВК України);
- 2015 — Терористичні акти в Парижі;
- 2015 — Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій дискваліфікувала Росію — зупинила участь Всеросійської федерації легкої атлетики у всіх міжнародних змаганнях на невизначений час через систематичні зловживання допінгом.