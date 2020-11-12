13 листопада відзначають Всесвітній день доброти. Фото: gordonua.com

https://racurs.ua/ua/n146423-13-lystopada-vidznachaut-vsesvitniy-den-dobroty-ta-mijnarodnyy-den-slipyh.html

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13 листопада церква вшановує пам’ять преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Печерських. Двоє святих жили в XII столітті в Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря.

За легендою, святі стали свідками дива: якось під час випікання просфор у чоловіків спалахнула піч, але вони змогли загасити вогонь, залишившись неушкодженими.

Відтоді Никодима та Спиридона почали шанувати в народі як оберігачів будинку від пожежі.

Своє свято 13 листопада також відзначають рибалки та мисливці, які обов’язково вирушали на промисел в цей день, щоб протягом наступного року їм сприяла удача в справах. Проводжали їх з великими почестями, влаштовуючи пишні застілля, проводячи різноманітні обряди.

Курей 13 листопада переводили в спеціальні зимівки, примічаючи слабку птицю, яка підходить для забою.

Прикмети на 13 листопада

Ясна і сонячна погода в цей день — до сильного поривчастому вітру.

Горобці голосно цвірінькають — до тепла. Не чути гороб’ячого цвірінькання — скоро настануть стійкі холоди.

Рибалки в цей день посварилися між собою — всю зиму рибалка буде невдалою. Тому рибалки-артільники 13 листопада намагалися не лаятися.

Перший улов жертвували храму, або продавали, а на виручені гроші купували свічки і ставили їх в церкві.

13 листопада День ангела відзначають: Абрам, Артем, Василь, Герман, Микола, Роман, Сава, Спиридон (Свирид), Степан (Стефан), Трохим, Федір.

У світі 13 листопада відзначають Всесвітній день доброти і Міжнародний день сліпих. Цього дня в 1745 році народився педагог та засновник першої школи для сліпих Валентин Гаюї. Заклади запрацювали в Петербурзі та Парижі.

Відзначати свято почали за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я.Таким чином, кожного року вони намагаються привернути увагу до людей, які втратили зір. Гаюї започаткував методику навчання з придуманим шрифтом.

13 жовтня в історії: