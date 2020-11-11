12 листопада свято. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146380-12-lystopada-vidznachaut-vsesvitniy-den-borotby-z-pnevmoniieu.html

Ракурс

12 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з пневмонією — міжнародний медичний день, який був вперше проведений 2 листопада 2009 року, коли більш ніж 100 організацій у всьому світі об'єдналися у Глобальну коаліцію проти дитячої пневмонії. Цей день відзначається щороку 12 листопада.

Всесвітній день боротьби з пневмонією спрямований на об'єднання інститутів громадянського суспільства, що прагнуть зробити свій внесок у боротьбу з пневмонією та спільний пошук шляхів боротьби з цим захворюванням.

Враховуючи важливість проблеми, одним з інструментів з активізації урядів та громадськості в проведення Всесвітнього дня боротьби з пневмонією є здійснення моніторингу Глобального плану дій щодо пневмонії та діареї. Моніторинг проводиться за 24 ключовими показниками, що стосуються захисту, профілактики та лікування діареї та пневмонії у дітей віком до п’яти років та двох показників смертності через ці дві хвороби.

У цей день відбулося:

1648 — по виплаті відкупного козацькі сили зняли облогу Замостя;

1871 — в Одесі дебютує як актор-професіонал Марко Кропивницький, український актор та режисер, у складі трупи народного російського театру графів Маркових і Чернишова (у виставі за п'єсою Квітки-Основ'яненка «Сватання на Гончарівці»);

1893 — у газеті «San Francisco Morning Call» опубліковано перше оповідання 17-річного Джона Гріффіта (Джек Лондон) «Тайфун біля берегів Японії»;

1918 — гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Православної Церкви;

1918 — Австрія була проголошена республікою;

1922 — відкрили Київську картинну галерею;

1925 — створена «Леґія українських націоналістів» на з’їзді представників Українського Національного об'єднання i Союзу Визволення України у Празі;

1940 — розпочався державний візит до Берліна Голови Раднаркому, Наркома закордонних справ СРСР, члена політбюро ЦК ВКП (б) В’ячеслава Молотова для перемовин з керівництвом Третього Райху із зовнішньополітичних питань;

1944 — 14-та Галицька добровольча дивізія зброї СС «Галичина» перейменована на 14-ту Військову гренадерську дивізію СС (Першу українську);

1967 — у Нью-Йорку відбувся Перший Світовий конгрес вільних українців;

1992 — починаючи з 23-ї години було припинено функціонування рубля у грошовому обігові на території України. Єдиним законним засобом платежу став український карбованець, якого в готівковому обігу представляв купон Національного банку України;

2001 — на міському цвинтарі Севастополя з військовими почестями поховано капітан-лейтенанта Дениса Пшеничникова та мічмана Віталія Романюка, що загинули внаслідок аварії на підводному човні «Курськ»;

2009 — в Харкові в приміщенні Спілки української молоді відбулася академія, на якій було проголошено та вперше відзначено День українськомовної преси;

2014 — цього дня вперше в історії на поверхню комети (Чурюмова — Герасименко) було спущено космічний апарат.

У цей день народилися:

1808 — Осип Бодянський, письменник, етнограф, дослідник і видавець стародавніх слов’янських історичних праць;

1840 — Огюст Роден, французький скульптор-імпресіоніст («Мислитель», «Поцілунок», «Бальзак»);

1885 — Михайло Ситенко, український хірург-ортопед, травматолог, ім’я якого носить Український науково-дослідний інститут ортопедії та травматології у Харкові;

1905 — Іван Крушельницький, український поет, драматург, син Антіна Крушельницького;

1908 — Дмитро Чепурний, поет, драматург, репресований;

1923 — Лоріо, німецький комік, актор, письменник-гуморист;

1929 — Зеновій Красівський, український громадсько-політичний діяч, дисидент, політв’язень, поет;

1929 — Грейс Келлі, американська акторка, з 1956 дружина князя Монако Реньє III;

1936 — Микола Сингаївський, український поет, письменник, перекладач;

1941 — Юрій Некрасов, український кінорежисер;

1944 — Олександр Авагян, український археолог, спелеолог, музикант і поет;

1972 — Ольга Стражева, українська радянська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що день виноградаря і винороба відзначатимуть в Україні. Президент України Володимир Зеленський 25 вересня підписав указ, яким запровадив нове свято.