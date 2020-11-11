12 ноября праздник. Фото: Istock

https://racurs.ua/n146380-12-noyabrya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-borby-s-pnevmoniey.html

Ракурс

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией — международный медицинский день, который был впервые проведен 2 ноября 2009 года, когда более 100 организаций во всем мире объединились в Глобальную коалицию против детской пневмонии. Этот день отмечается ежегодно 12 ноября.

Всемирный день борьбы с пневмонией направлен на объединение институтов гражданского общества, стремящихся внести свой вклад в борьбу с пневмонией и совместный поиск путей борьбы с заболеванием.

Учитывая важность проблемы, одним из инструментов по активизации правительств и общественности в проведении Всемирного дня борьбы с пневмонией является осуществление мониторинга Глобального плана действий по пневмонии и диареи. Мониторинг проводится по 24 ключевым показателям, касающимся защиты, профилактики и лечения диареи и пневмонии у детей в возрасте до пяти лет и двух показателей смертности по этим двум болезням.

В этот день произошло:

1648 — по выплате откупной казацкие силы сняли осаду Замостья;

1871 — в Одессе дебютирует как актер-профессионал Марк Кропивницкий, украинский актер и режиссер, в составе труппы народного русского театра графов Марковых и Чернышева (в спектакле по пьесе Квитки-Основьяненко «Сватовство на Гончара»);

1893 — в газете «San Francisco Morning Call» опубликован первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джек Лондон) «Тайфун у берегов Японии»;

1918 — гетман Украины Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви;

1918 — Австрия была провозглашена республикой;

1922 — открыли Киевскую картинную галерею;

1925 — создана «Лига украинских националистов» на съезде представителей Украинского Национального объединения i Союза Освобождения Украины в Праге

1940 — начался государственный визит в Берлин Председателя Совнаркома, Наркома иностранных дел СССР, члена политбюро ЦК ВКП (б) Вячеслава Молотова для переговоров с руководством Третьего Рейха по внешнеполитическим вопросам;

1944 — 14-Галицкая добровольческая дивизия СС «Галичина» переименована в 14-ю Военную гренадерскую дивизию СС (Первая Украинская)

1967 — в Нью-Йорке состоялся Первый Всемирный конгресс свободных украинский;

1992 — начиная с 23 часов было прекращено функционирование рубля в денежном обороте на территории Украины. Единственным законным средством платежа стала украинская гривна, которую в наличном обращении представлял купон Национального банка Украины;

2001 — на городском кладбище Севастополя с воинскими почестями похоронен капитан-лейтенант Денис Пшеничников и мичман Виталий Романюк, погибшие в результате аварии на подводной лодке «Курск»;

2009 — в Харькове в помещении Союза украинской молодежи состоялась академия, на которой было провозглашено и впервые отмечено День украиноязычной прессы;

2014 — в этот день впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова — Герасименко) был спущен космический аппарат.

В этот день родились:

1808 — Осип Бодянский, писатель, этнограф, исследователь и издатель древних славянских исторических трудов;

1840 — Огюст Роден, французский скульптор-импрессионист («Мыслитель», «Поцелуй», «Бальзак»);

1885 — Михаил Ситенко, украинский хирург-ортопед, травматолог, имя которого носит Украинский научно-исследовательский институт ортопедии и травматологии в Харькове;

1905 — Иван Крушельницкий, украинский поэт, драматург, сын Антина;

1908 — Дмитрий Чепурной, поэт, драматург, репрессирован;

1923 — Лорио, немецкий комик, актер, писатель-юморист;

1929 — Зиновий Красовский, украинский общественно-политический деятель, диссидент, политзаключенный, поэт;

1929 — Грейс Келли, американская актриса, с 1956 жена князя Монако Ренье III;

1936 — Николай Сингаевский, украинский поэт, писатель, переводчик;

1941 — Юрий Некрасов, украинский кинорежиссер;

1944 — Александр Авагян, украинский археолог, спелеолог, музыкант и поэт;

1972 — Ольга Стражева, украинская советская гимнастка, олимпийская чемпионка.

Напомним, ранее мы сообщали, что день виноградаря и винодела отмечать в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября подписал указ, которым ввел новый праздник.