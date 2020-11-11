Кравчук призвал освободить пленных до конца года

Кравчук. Фото: UATV

https://racurs.ua/n146379-kravchuk-prizval-osvobodit-plennyh-do-konca-goda.html

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Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, призвал освободить находящихся на Донбассе украинцев до Рождества и Нового года.

По его словам, обмен послужит признаком «высокой морали и ответственности участников», а также покажет желание прийти к компромиссу в диалоге по Донбассу. Об этом говорится в релизе украинской делегации, которую обнародовали сегодня, 11 ноября.

Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня. Он отметил, что режим прекращения огня сохраняется уже 108 суток, и добавил, что на линии разграничения наблюдается уменьшение количества обстрелов и использования тяжелого вооружения.

В то же время украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования, предложение о котором внес президент Украины Владимир Зеленский еще во время Парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года. В ТКГ отмечают, что разминирование стоит начать до резкого ухудшения погодных условий, которое сделает это физически невозможным.

Напомним, ранее мы сообщали, что обмен пленными с пророссийскими боевиками на Донбассе анонсировала Украины в рамках новой программы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) «План совместных шагов». Обмен, как и раньше, пройдет в формате «всех на всех».