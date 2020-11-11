Кравчук закликав звільнити полонених до кінця року

Кравчук. Фото: UATV

https://racurs.ua/ua/n146379-kravchuk-zaklykav-zvilnyty-polonenyh-do-kincya-roku.html

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Леонід Кравчук, глава української делегації в Тристоронній контактній групі, закликав звільнити утримуваних на Донбасі українців до Різдва і Нового року.

За його словами, обмін послужить ознакою «високої моралі і відповідальності учасників», а також проявить бажання дійти до компромісу у діалозі по Донбасу. Про це йдеться у релізі української делегації, яку оприлюднили сьогодні, 11 листопада.

Очільник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню. Він зазначив, що режим припинення вогню зберігається вже 108 діб, та наголосив, що на лінії розмежування спостерігається зменшення кількості обстрілів і використання важкого озброєння.

Натомість українська делегація продовжує наполягати на початку гуманітарного розмінування, пропозицію про яке вніс президент України Володимир Зеленський ще під час Паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 року. У ТКГ наголошують, що розмінування варто розпочати до різкого погіршення погодних умов, яке зробить це фізично неможливим.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обмін полоненими з проросійськими бойовиками на Донбасі анонсувала Україна в рамках нової програми Тристоронньої контактної групи (ТКГ) «План спільних кроків». Обмін, як і раніше, пройде у форматі «всіх на всіх».