СБУ. Фото: прес-служба СБУ

https://racurs.ua/ua/n146378-masshtabni-falsyfikaciyi-na-vyborah-v-odesi-vykryla-sbu-foto-pidrobnyh-buleteniv.html

Ракурс

Служба безпеки України виявила підроблену виборчу документацію, яка мала бути використана для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.

В одній з «громадських приймалень» одного з кандидатів правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності. Про це повідомляє прес-служба СБУ.







Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до виборчої оборудки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158−3 Кримінального кодексу України (фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування).





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у місцевих виборах в основному взяли участь у голосуванні українці старші за 50 років. Загалом на вибори прийшло 56% літніх виборців. Серед усіх виборців їхня частка становить 45%.Найменше на виборах була присутня вікова група 18−29 років — усього 11%.