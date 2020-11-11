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Ракурс
СБУ. Фото: прес-служба СБУ

Масштабні фальсифікації на виборах в Одесі викрила СБУ — фото підробних бюлетенів

11 лис 2020, 21:00
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Служба безпеки України виявила підроблену виборчу документацію, яка мала бути використана для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.

В одній з «громадських приймалень» одного з кандидатів правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Затримання злоумисників. Фото: СБУ


Затримання злоумисників. Фото: СБУ
Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до виборчої оборудки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158−3 Кримінального кодексу України (фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування).

Підробні бюлетені. Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у місцевих виборах в основному взяли участь у голосуванні українці старші за 50 років. Загалом на вибори прийшло 56% літніх виборців. Серед усіх виборців їхня частка становить 45%.Найменше на виборах була присутня вікова група 18−29 років — усього 11%.

Джерело: Ракурс


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